"Укренерго" розраховує наступного тижня уникнути відключеннь світла

У разі відсутності форс-мажорів, наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії в Україні.﻿ З посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) - будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень" , - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях, що дозволить скомпенсувати дефіцит.

"І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень" , - додав глава "Укренерго".

Нагадаємо, після тривалої перерви цього тижня в Україні знову почали вимикати електроенергію. Причиною став дефіцит в енергосистемі через повернення спеки.

Однак наразі світло вимикають лише у вечірні години.

Зокрема, завтра, 21 серпня, графіки відключень світла будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.

Як зазначив експерт у сфері енергетики Володимир Омельченко, в Україні графіки відключення світла можуть припинити застосовувати вже наступного тижня. Причиною є прогнозоване похолодання.