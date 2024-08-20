У Пентагоні підтвердили перекидання частини сил РФ у Курську область

США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області, де два тижні триває наступ українських Збройних Сил. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Європейська правда.

За словами Райдера, у США "справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ.

Він підкреслив, що від початку операції на Курщині Росія постала перед труднощами.

"Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для реагування (на наступ. – Ред.), і можна спостерігати просування українських сил" , – додав речник Пентагону.

Райдер відмовився уточнювати, чи йдеться про передислокацію російських сил із України або із інших регіонів Росії.

Неофіційно повідомлялось, що Москва перекинула на Курщину "тисячі" військових із української ділянки фронту.

США офіційно відмовляються оцінювати події в Курській області, але в Конгресі операцію ЗСУ називають "історичною" і такою, що може змінити перебіг війни.