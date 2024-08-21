Українські банки вже мають більший прибуток, ніж торік – НБУ

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-липень 2024 року склав 93,6 млрд гривень. Це більше, ніж за минулий рік﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2024 року зросли на 17,0% до 293,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 20,1% до 201,8 млрд гривень.

Витрати зросли на 20,3% до 200,1 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки до 377 млн гривень.

Як заявили в НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.

ПриватБанк також лідирував за прибутком за перше півріччя 2024 року, заробивши 30,648 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (8,813 млрд гривень), на третьому - державний Укрексімбанк - 4,358 млрд гривень.