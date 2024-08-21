Шольц заявив, що здивований дебатами про нібито скорочення допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його дивують нинішні дебати про нібито скорочення допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sat. 1, зміст якого переповідає Die Zeit, повідомляє Європейська правда.

Канцлер підтвердив підтримку України з боку Німеччини, відзначивши, що обіцянка Берліна допомагати Києву "ні на йоту не похитнулася".

Він підкреслив, що уряд Німеччини заклав у бюджет на 2025 рік 4 млрд євро на військову допомогу Україні, і це, за його словами, найбільша сума серед усіх країн Європи.

Крім того, запевнив канцлер, за рішенням країн G7 Україна отримає кредит у розмірі 50 млрд євро за рахунок надходжень від заморожених російських державних активів.

Це дозволить Україні закупити необхідне озброєння для власної оборони, зазначив Шольц. Цей захід ще не був узгоджений на міжнародному рівні. Однак Шольц підкреслив, що тут "немає нічого незрозумілого".

За даними німецьких ЗМІ, федеральний уряд нібито не хоче давати Україні додаткові кошти, крім вже затверджених на цей момент коштів. Видання Bild, зокрема, повідомило, що через таку позицію уряд не затвердив додаткову допомогу Україні на трохи менше 4 млрд євро, про що просили у Міноборони Німеччини.

Між тим в уряді Німеччини заявили, що планують до кінця року поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.