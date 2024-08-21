Кеннеді-молодший може знятися з президентських виборів на користь Трампа – ЗМІ

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший може відмовитися від участі у виборах та підтримати республіканця Дональда Трампа.﻿ Про це повідомляє американське видання UPI, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Зазначається, що незалежна президентська кампанія Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого стикається з важким фінансовим становищем. Наразі він є третім кандидатом на пост президента США та має найвищий рейтинг на даній позиції, ніж будь-який його попередник з 1992 року.

Як зауважила помічниця кандидата Ніколь Шанхан, зараз розглядається декілька варіантів дій, один з яких - створити нову політичну партію. Водночас у такому випадку у Кеннеді-молодшого допускають ймовірність перемоги Гарріс через втрату голосів.

"Або ми підемо просто зараз і об'єднаємо зусилля з Дональдом Трампом і пояснимо нашим виборцям, чому ми приймаємо це рішення. Це нелегке рішення" , - зазначила Шанхан.

Як зазначає видання, коментарі Шанахан з'явилися за кілька днів до того, як віце-президентка Камала Гарріс мала прийняти висунення від Демократичної партії на посаду президента.

Вибори в США

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс символічно прийняла номінацію на пост кандидата в президенти від Демократичної партії. Варто зауважити, що проведені нещодавно опитування фіксували перевищення рейтингу віцепрезидентки США Камали Гарріс над рейтингом колишнього президента Дональда Трампа.

Гарріс оголосили кандидатом від Демпартії США після того, як президент Джо Байден вирішив не балотуватися у зв'язку з невдалим виступом на дебатах із Трампом.

Зазначаимо, що Гарріс увійшла в історію США як перша жінка з кольоровою шкірою, яка отримала номінацію на пост президента від однієї з найбільших партій.