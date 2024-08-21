Болгарія вимагає від ЄС захисту від надмірного імпорту яєць з України

Болгарія звернулася до Європейської комісії з проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, повідомляє BNR.

"Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку з надмірним імпортом з України" , - заявив він.

На зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов повідомив, що вже зробив перший крок, представивши дані про ситуацію, що склалася в секторі, на засіданні Ради міністрів у Брюсселі.

Спільними зусиллями кількох держав-членів було запроваджено механізм, що активує тарифну квоту. У разі перевищення цієї квоти на імпорт українських яєць застосовуватиметься мито.

Міністр зазначив, що для запровадження захисних заходів Брюссель має протягом чотирьох місяців провести оцінку стану ринку ЄС або окремих країн-членів щодо відповідних продуктів. Болгарія сподівається, що ЄС вживе заходів для захисту місцевих виробників від несприятливих наслідків надлишкового імпорту.

Імпорт українського зерна

Минулого року Європейський Союз дозволив п'яти країнам запровадити заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, при цьому залишивши можливість транзиту.

Однак Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина наполягали на продовженні заборони імпорту українського зерна.

При цьому Болгарія пішла несподіваним шляхом і схвалила пропозицію відмовитися від продовження заборони на імпорт українських товарів.