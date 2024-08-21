Як змінилося ставлення українців до УРСР – опитування

У 2024 році більшість українців (54%) вважають, що Україна за часів СРСР була позбавлена державності. Водночас до 26% знизилася частка тих, хто вважає, що Україна мала певну державність.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають соціологи, у 2013 році думки українців з цього питання ділилися практично порівну – 40% вважали, що Україна все-таки мала певну державність, натомість 36% дотримувалися погляду, що Україна була позбавлена державності, решта не змогли однозначно визначитися.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, процеси декомунізації та деколонізації стосуються не лише зміни публічних символів (як-от назви населених пунктів чи вулиць), а також самої свідомості громадян.

"Перегляд історичних трактувань минулого України є важливим, оскільки дозволяє нарешті відкинути фальсифіковані наративи, які нав’язувалися українцям упродовж багатьох поколінь, та віднайти зрештою справжню історію України" , - сказав він.

На його думку, опитування показує позитивні зміни в поглядах українців, проте до консенсусу шлях ще далекий.

"Якщо говорити про питання державності України в часи СРСР, не в останню чергу відсутність консенсусу серед громадян є наслідком відсутності консенсусу як серед фахових істориків, так і серед політичних еліт України. Вочевидь, українському суспільству та державним інституція ще належить виробити об’єктивний, справедливий та консенсусний погляд на історію України періоду СРСР" , - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо Українська радянська соціалістична республіка (УРСР) формально була окремою республікою в складі СРСР, яка навіть у 1945 році стала однією з держав-співзасновниць ООН. Для декого це є підставою вважати, що Україна мала певну державність. З іншого боку, очевидною була підпорядкованість московському центру у всіх важливих питаннях.

Наприкінці 2022 року більшість українців в усіх регіонах (73%) позитивно розцінювали розпад Радянського Союзу. Однак близько 12% оцінювали цю історичну подію негативно, а ще 15% не визначилися зі своїм ставленням.