В Україні кількість боргів по аліментах зросла на 14% – "Опендатабот"

Майже 190 тисяч проваджень щодо боржників по аліментах зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників станом на початок серпня 2024 року. Їх кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни. 91% боржників — чоловіки. У 2024 році проваджень за борги по аліментах побільшало на 2,8 тисячі, повідомляє Опендатабот.

187 246 проваджень за борги по аліментах нараховується в Україні станом на початок серпня 2024 року. За більш ніж два роки повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень. Від початку року на боржників по аліментів відкрили майже 3 тисячі проваджень.

Абсолютна більшість боржників по аліментах — чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах.

Найбільше заборгували українці віком від 25 до 45 років — 71,7%.

Починаючи з 2021 року Дніпропетровщина посідає перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах. Попри те, що рік до року нових проваджень в регіоні меншає, наразі саме там відкрито найбільше боргів: 20 303 або ж 11% від загальної кількості. Водночас від початку року на Дніпропетровщині відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Наслідує Харківщина — 11 139 або 6% від загальної кількості. Варто зауважити, що у порівнянні до 2021 року несплат аліментів у регіоні поменшало майже удівічі — на 44%.

Різко поменшало боргів по аліментах у порівнянні до 2021 року у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, На 92% — на Херсонщині та на 95% — на Луганщині.

На третій сходинці за кількістю боргів по аліментах Запорізька область — 9 343 провадження (5%). У порівнянні до 2021 року, несплачених аліментів поменшало на 34%.

Водночас є й області, де кількість боргів по аліментах зросла: на 15% на Тернопільщині та на 6% у Чернівецькій області.

Варто зазначити, що у 32,9 тисячах проваджень через борги по аліментам регіон не вказано.