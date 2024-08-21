Британська розвідка оцінила застосування Москвою "космічної піхоти" в Курській області

Москва намагається захистити Курську область від українського наступу, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Але навряд чи використання їх як піхоти буде ефективно, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Згідно зі звітом російського розслідувального видання "Важливі історії", одним із підрозділів, розгорнутих для захисту від українського вторгнення до Курської області, є спеціалізований мотострілковий полк, сформований з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС). Мотострілковий полк був сформований у травні 2024 року і підпорядковується угрупованню військ Росії "Север".

Повідомляється, що до складу мотострілецького полку, укомплектованого ВКС, входять ті, хто раніше обіймав спеціальні посади, такі як оператори РЛС раннього попередження та у полицях важких бомбардувальників дальньої авіації.

За даними британської розвідки, відволікання людей з цих раніше високопріоритетних областей свідчить про нестачу особового складу. Їх використовують не за призначенням і як піхоту, що може знизити можливості Росії щодо повернення території в Курській області.

"Росія продовжує створювати нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки свого підходу до масової виснажливої війни проти України. Високі показники втрат, що виникають внаслідок цього, означають, що Росії необхідно постійно поповнювати особовий склад піхоти на передовий, що майже напевно продовжить обмежувати здатність Росії формувати підрозділи із вищим потенціалом", - зазначають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, українські війська розпочали операцію у Курській області 6 серпня. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на 20 серпня українські війська контролюють 93 населені пункти в Курській області.

Джерело у військово-політичному керівництві повідомило, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня. Однак їхнє завдання - зробити це будь-що, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі.