Цього тижня до України прибуде прем'єрка Литви

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте в п'ятницю, 23 серпня, вирушить з візитом в Україну, повідомляє Європейська правда.

Як зазначено, Шимоніте пробуде в Україні до неділі, 25 серпня.

Програма візиту литовської прем'єр-міністерки до Києва поки що не розголошується.

Востаннє Шимоніте відвідувала Україну в листопаді минулого року. Тоді вона та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорили підтримку енергетичного сектору України та підписали спільну декларацію, в якій висловили підтримку прагненню України до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також повідомляли, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді напередодні візиту до України відвідає Польщу 22 серпня, де проведе зустрічі з тамтешніми високопосадовцями.

Крім того, наприкінці серпня в Молдові очікують на візити канцлера Німеччини Олафа Шольца і президентів Естонії, Латвії та Литви – Алара Каріса, Едгарса Рінкевичса і Гітанаса Науседи.