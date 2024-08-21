Міноборони допустило до війська 20 зразків автотехніки для габаритних вантажів

Оборонне відомство кодифікувало близько 20 зразків автотехніки для перевезення великотоннажних та габаритних вантажів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ для потреб підрозділів Збройних сил України Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько двох десятків зразків спеціалізованої автомобільної техніки та транспортних засобів, призначених для перевезення великогабаритних та великотоннажних вантажів.

Автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ підсилили важковозні транспортні напівпричіпи (так звані "трали"), сідельні та звичайні автотягачі виробництва відомих автомобільних концернів США, Європи, Азії. А також – продукція вітчизняних підприємств.

Повідомляється, що сідельні автотягачі та важкі причепи потрібні для забезпечення транспортування різних видів озброєння та бойової техніки: танків, самохідних артилерійських установок, бойових броньованих машин, інших габаритних вантажів військового призначення тощо.

Використання спеціальної автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів дозволяє військам у разі необхідності оперативно переміщувати бронетехніку та інше важке обладнання з однієї точки до іншої. Такий спосіб логістики дозволяє, зокрема, економити цінний власний моторесурс важкої бронетехніки. Крім того, важковозна автотехніка забезпечує надійну доставку пошкодженої "броні" на ремонтні бази.

В повідомленні нагадують, що виробники і розробники зразків ОВТ із додатковими запитаннями щодо процесу кодифікації виробів можуть звертатися на електронну пошту: mdalc@mil.ua

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