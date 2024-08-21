Фінляндія веде переговори з членами НАТО щодо розміщення військ на своїй території

Фінляндія веде пере переговори з кількома країнами – членами Північноатлантичного Альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє Yle.

На засіданні міністрів фінської урядової коаліції Хяккянен підтвердив, що ведуться переговори про присутність сухопутних сил НАТО у Фінляндії.

"Ми не коментуємо публічно ці переговори з боку оборонного відомства. Вони ведуться з низкою різних країн. Ми ведемо переговори про те, які країни могли б надати певні силові структури для забезпечення безпеки Фінляндії", – пояснив він.

Голова фінського Міноборони відмовився говорити, які саме держави можуть розмістити свої війська в його країні, але не став заперечувати, що може йтись про Швецію чи Норвегію.

Він також підкреслив, що присутність сил інших країн НАТО у Фінляндії пов’язана не з безпосереднім військовим протистоянням, а із ситуацією, коли "існує напружена атмосфера".

Крім того, запевнив Хяккянен, сили союзників по Альянсу перебуватимуть у Фінляндії не на постійній основі.

Міністр додав, що дискусії стосовно цього питання триватимуть восени та взимку, а наступна зустріч міністрів оборони країн НАТО, де може бути ухвалене рішення, відбудеться в лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.

Крім того, Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.