Зеленський обговорив із патріархом Варфоломієм заборону церков пов'язаних із РФ
Президент України Володимир Зеленський провів розмову вселенським патріархом Варфоломієм. З посиланням на соцмережі президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Зеленського, під час розмови вони оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату.
"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", - написав Зеленський.
Він також запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я в країні та сприяти відкритому діалогу між церквами.
Вчора, 20 серпня, Верховна Рада підтримала закон, яким передбачається заборона Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Ця заборона буде також поширена на організації, що пов'язані з РПЦ.
За словами голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микити Потураєва, таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.