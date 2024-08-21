З екснардепа партії Порошенка Грановського зняли підозру від НАБУ

Колишній народний депутат Олександр Грановський, якого за часів президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах ", виграв Вищий антикорупційний суд і йому скасували повідомлення про підозру від НАБУ про організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн.﻿﻿ З посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду, повідомляє Українська правда.

"Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 (пʼяти) днів з дня її оголошення" , - йдеться в ухвалі, яка є в розпорядженні "Української правди".

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі".