Аеропорт, авіабаза та Центр радіозв'язку: Буданов розповів про цілі безпілотників у РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по об'єктах у Росії, були центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза, повідомляє Українська правда.

ГУР завдало ударів по центру радіозв'язку, по московському аеропорту "Остаф'єво" та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області. Загалом, за словами Буданова, було задіяно близько 50 безпілотників.

The War Zone також зазначає, що останні дані, зібрані системою пожежної інформації NASA, свідчать про відсутність пожеж і в "Остаф’єво", і в "Міллерово". Буданов не уточнив, де знаходиться центр радіозв'язку.

Нагадаємо, вранці, 21 серпня російська влада заявила, що Москву атакували 10 БпЛА, а загалом над РФ збили 45 дронів.