Українські біженці у Польщі: як подати заявку на грошову допомогу

Частина українських біженців у Польщі можуть подати заявки на грошову допомогу від двох міжнародних організацій. Програма підтримки розрахована на 6 місяців, повідомляє РБК-Україна.

Як отримати фінансову допомогу, пише yavp.pl.

Хто з біженців може отримати підтримку від міжнародних організацій

У Польщі для українських біженців реалізується програма "Разом до Hезалежності" (WdN). Вона спрямована на допомогу людям з України, які мають тимчасовий захист та перебувають у центрах колективного розміщення, і які прагнуть стати незалежними.

Допомога полягає у дофінансуванні частини витрат на оренду житла на період 6 місяців та можливості отримати допомогу від кар’єрного радника протягом 3 місяців. Участь у програмі є безкоштовною.

Програма "Разом до Незалежності" реалізується на території різних воєводств двома організаціями:

Польський Червоний Хрест (PCK) приймає заявки﻿ на участь у програмі підтримки громадян України, які проживають у центрах колективного розміщення в 9 воєводствах: Нижньосілезьке, Куявсько-Поморське, Люблінське, Лодзьке, Мазовецьке, Опольське, Підкарпатське, Поморське, Свентокшиське. Фундація "Польський центр міжнародної допомоги" (PCPM) у Польщі приймає заяви﻿ на участь у програмі підтримки громадян України, які проживають у центрах колективного розміщення в 7 воєводствах Польщі: Сілезькому, Малопольському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Великопольському, Західнопоморському й Любуському.

Планується, що в рамках програми допомогу в досягненні самостійності отримають орієнтовно 6 000 громадян України, які мають PESEL з активним статусом UKR, які на момент реєстрації проживають в центрі колективного розміщення. Йдеться про таку допомогу:

дофінансування кауції (застави) та орендної плати за квартиру або кімнату терміном на 6 місяців, а також підтримку в оформленні формальностей для оренди житла;

дофінансування витрат на переїзд та ваучер на придбання обладнання для орендованого житла;

допомогу кар’єрного радника у пошуку роботи або вдосконаленні трудових навичок;

безкоштовне навчання польської мови в рамках профорієнтації;

запрошення до участі у наших інтеграційних заходах.

Як відбуватиметься дофінансування з оплати оренди житла

Дофінансування для покриття застави та оренди житла буде надаватися за такою схемою:

для оплати застави - 100% (максимум 3 000 злотих - приблизно 30 000 грн);

1 місяць орендної плати - 100% (до 3 000 злотих);

2 місяць орендної плати - 80% (до 2 400 злотих);

3 місяць орендної плати - 80% (до 2 400 злотих);

4 місяць орендної плати - 50% (до 1 500 злотих);

5 місяць орендної плати - 50% (до 1 500 злотих);

6 місяць орендної плати - 30% (до 900 злотих).

Водночас розмір дофінансування залежатиме від кількості членів домогосподарства, які відповідають критеріям програми. Максимальні суми виплат для житла різного типу такі:

кімната - 1 000 злотих (близько 10000 грн);

житло для 1-2 осіб - 2 200 злотих;

житло для 3-4 осіб - 2 800 злотих;

житло для 5 осіб і більше - 3 500 злотих.

Житлом вважається як окрема кімната, так і квартира або будинок. Якщо плата вища, учаснику проекту треба буде доплачувати різницю самостійно.

Окрім коштів на заставу та орендну плату, також можна отримати ваучер на суму до 2 500 злотих (близько 25 000 грн) на придбання меблів та відшкодування витрат на переїзд у розмірі до 150 злотих (1500 грн).

Додаткові умови для участі в програмі

Додатковим критерієм для отримання дофінансування є наявність доходу, достатнього для оплати вартості оренди житла після закінчення періоду підтримки в межах програми.

"Ваше завдання полягає в активному пошуку житла, включаючи, але не обмежуючись переглядом оголошень, спілкуванням з орендодавцями, переглядом квартир" , - зазначають у PCPM.

Також умовою отримання дофінансування є підписання договору оренди житла з орендодавцем і пред’явлення його для перевірки. У разі необхідності можна профінансувати нотаріальні послуги, наприклад, якщо орендодавець вимагає підписання договору оренди оказіональної (тимчасової).

Протягом періоду підтримки в рамках програми, представники фонду мають право здійснити три моніторингові візити до орендованого житла та провести оціночні опитування.