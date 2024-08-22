Заборона на удари далекобійними ракетами по РФ може знівелювати Курську операцію – ЗМІ

Зволікання західних партнерів України з дозволом бити західними ракетами по військових об'єктах РФ у глибокому тилу, може нівелювати здобутки операції ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє Bloomberg, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Аналітик видання Марк Чемпіон послався на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, що операція в Курській області була б непотрібною, якби союзники скасували обмеження на використання ракет великої дальності для ударів по основних джерелах вогневої потужності Росії далеко за межами фронту.

На думку експерта, оцінка "Курського гамбіту" Зеленського цілком справедливо зосереджує увагу на тому, чи зможе цей крок примусити російського диктатора Володимира Путіна відвести війська з фронту на сході України. В разі успіху, операція ослабить тиск на лінію фронту, яка вже поступово прогинається не на користь ЗСУ.

"Наразі це не дало результату. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, збираючи різнорідні сили з інших регіонів для стримування українського наступу на Курськ. Однак, можливо, фокусування на цьому є помилковим" , - пише аналітик.

Він зазначив, що якщо наступ на Курськ зможе, як сподівається Зеленський, мобілізувати підтримку союзників, збільшити постачання озброєння та переконати Захід у необхідності зняття обмежень на ракети великої дальності, це може дати набагато відчутніші результати.

"Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ та нейтралізувати ключові переваги Росії. До того ж Києву можу дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Такий оптимістичний сценарій принесе не лише тактичні, а й стратегічні вигоди, що здатні в цілому вплинути на перебіг війни" , - вважає Чемпіон.

Однак якщо операція в Курській області не підштовхне Захід до скасування ударів зброєю великої дальності по об'єктах РФ у тилу, то, на думку аналітика, зазначені потенційні стратегічні вигоди можуть бути втрачені.

Наступ українських військових у Курській області

Два тижні Збройні сили України проводять воєнну операцію зі взяття під контроль населених пунктів у Курській області. Це має відсунути ворожу армію від кордонів з Сумською областю та припинити регулярні обстріли українського прикордоння, а також відтягнути частину військ з інших ділянок фронту.

США та європейські партнери заборонили ЗСУ використовувати західні озброєння для ударів по території РФ. Натомість останнім часом деякі країни ЄС почали надавати дозволи на такі дії.