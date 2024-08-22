Росіяни атакували критичну інфраструктуру Херсона: місто частково залишилося без світла

Російські війська зранку 22 серпня ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Місто частково залишилося без світла, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram та начальника Херсонської МВА Романа Мрочка у Telegram.

Сьогодні зранку під ударом у Херсоні вчергове опинилась критична інфраструктура. Внаслідок ранкової атаки у місті виникли перебої з електропостачанням.

"Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури", - повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін.

За словами начальника міської військової адміністрації, через знеструмлення інших важливих об’єктів знизився тиск подачі води, тролейбусні маршрути №8, 9, 11 та 12 скорочені до площі Незалежності.

"Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт приступлять за першої ж можливості. Просимо з розумінням поставитись до цієї ситуації і зберігати спокій", - написав Мрочко.

Ситуація у Херсонській області

Варто зазначити, що частина Херсонської області була окупована російськими військами на початку повномасштабного вторгнення. Сили оборони звільнили правобережну частину Херсонської області восени 2022 року.

Наразі бої точаться на островах між двома берегами Дніпра. Російські загарбники щоденно обстрілюють прифронтові населені пункти, зокрема і Херсон.