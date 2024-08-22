Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ), якій пророкують перше місце на парламентських виборах у вересні, у своїй передвиборчій програмі заявляє про намір зупинити виплати до Європейського фонду миру, із якого ЄС допомагає Україні зброєю, повідомляє Європейська правда.

У програмі вказано, що сьогодні Австрія нібито порушує свій нейтралітет, роблячи внески до Європейського фонду миру, який зосереджений на підтримці українських військових.

"Ми виступаємо за активну політику миру та нейтралітету – виплати до Фонду миру ЄС мають бути припинені. Австрія повинна використовувати свої гроші на власну армію" , – йдеться у маніфесті FPÖ.

Крім того, у ньому сказано, що "антинейтралітет" Відня щодо війни в Україні шкодить більше Австрії, ніж Росії, а тривала війна створює додатковий тягар і підживлює ціни на енергоносії.

Окремим пунктом у програмі згадана потреба і далі споживати російський газ. Хоча в FPÖ відзначають, що Австрія повинна зменшити свою залежність від інших країн у сфері енергетики, та слід сприяти використанню відновлюваних джерел енергії, ультраправі кажуть, що відновлювані джерела енергії не можуть покрити весь попит Австрії.

"Російський газ і надалі робитиме важливий внесок у нашу безпеку постачання. Безвідповідальні санкції, які є контрпродуктивним втручанням у ринок, призвели до багатократного зростання ціни на газ. Це ставить не лише приватні домогосподарства, але й промисловість, особливо малі та середні підприємства, перед проблемами, які іноді неможливо вирішити" , – йдеться у маніфесті.

Варто зазначити, що Австрія нині робить внески до Європейського фонду миру, які йдуть на підтримку нелетального характеру.

Вибори до Національної ради, нижньої палати парламенту Австрії, відбудуться 29 вересня.