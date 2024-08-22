ГУР зламало російські телеканали та показало правду про війну - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів Росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію. Проте через їхні дії було припинено трансляцію відразу девʼятьох російських телеканалів, а саме "Євразія 360", "Євразія Пєрвий канал", "Пєрвоуральськ ТВ", "Луганськ 24", "Пєрвий республіканскій", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 та "Пєрвий російській".

Джерела наголошують, що це не завадило кіберфахівцям ГУР у збереженні доступу до серверів телекомпаній.

Відтак, низка телеканалів були змушена припинити мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки. Про це свідчать і публічні звернення до телеглядачів.

Станом на ранок 22 серпня лише телеканал "Євразія 360" та ТВ-3 частково відновили свою роботу. Мовлення інших каналів лишається заблокованим.

Масштабна кібератака ГУР

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки провели масштабну кібератаку на російські інтернет-сервіси. Кіберфахівці націлилися на фінансовий сектор РФ.

Відомо, що атака тривала тиждень, були атаковані сервіси головних російських банків. Також ГУР атакувало російських провайдерів, національні платіжні системи, соціальні мережі, месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів. Джерела у спецслужбах наголошували, що це ресурси причетні до підтримки та фінансування війни проти України.

Крім того, через масштабну кібератаку ГУР у Росії спостерігалися проблеми з роботою банкоматів.