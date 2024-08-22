"Укренерго": Споживання електроенергії продовжує зростати

Рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати внаслідок спекотної погоди у більшості областей.﻿ Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні, у четвер, 22 серпня, станом на 9:30 півень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби.

21 серпня максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 20 серпня.

"Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються. Однак нагадуємо, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти" , - нагадали в "Укренерго" і закликали ощадливо споживати електроенергію.

Там також додали, що 22 серпня на запит НЕК "Укренерго" Україна залучатиме аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.