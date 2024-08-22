Прем'єр Індії закликав до припинення війни напередодні візиту до Києва

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який у п'ятницю має відвідати Україну, заявив, що підтримує мир у регіоні. Політик також повторив заклик до дипломатії для припинення конфлікту.﻿ Про це повідомляє Вloomberg, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

У своїй промові у Варшаві Моді заявив, що "зараз не епоха війни". За його словами, Індія є "прихильницею постійного миру в цьому регіоні" і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився "передавати повідомлення" між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.

Як пояснює видання, така політика відображає "делікатну" позицію Нью-Делі, враховуючи тісні політичні та економічні зв'язки з Росією, що постачає Індії дешеву нафту та зброю.

Зазначається, що жоден прем'єр-міністр Індії не відвідував Польщу та Україну відколи ці країни стали незалежними від Радянського Союзу. Таким чином Моді намагається розширити вплив Індії на Центральну Європу, що було найнижчим пріоритетом для Нью-Делі в останні кілька десятиліть.

Візит Моді до Києва

Нагадаємо, напередодні Офіс президента України офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності - 23 серпня.

Це буде перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави.

Додамо, перед цим видання Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Моді виключив роль посередника у закінченні війни РФ в Україні. Однак країна все ж погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.