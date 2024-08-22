Угорщина погрожує направити біженців прямо до Брюсселя через санкції ЄС

Угорщина може почати переправляти мігрантів, які з'являються на її кордоні, прямо до Брюсселя, якщо не зможе вирішити суперечку з Європейським Союзом щодо санкцій за свою політику надання притулку, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, повідомляє Bloomberg.

Європейський суд справедливості наклав на країну штраф у розмірі 200 млн євро плюс додатковий щоденний штраф у розмірі 1 млн євро за невиконання прем'єр-міністром Віктором Орбаном попереднього рішення суду про захист прохачів притулку. Орбан уже обіцяв помститися у червні за це рішення, що є одним із кількох питань, що затьмарюють початок його перебування на посаді голови ЄС у другій половині 2024 року.

Переговори з Європейською комісією розпочнуться у вересні. Якщо ці переговори не мають успіху, Угорщина почне видавати мігрантам "квитки в один кінець до Брюсселя", сказав Гуляш.

"Нам слід якнайшвидше дійти згоди, оскільки ми не хотіли б платити великі суми щодня, - сказав Гуляш. - Але якщо Брюссель хоче прийняти мігрантів, ми можемо допомогти".

Гуляш не надав подробиць про те, як працюватиме така схема.

Цього тижня правозахисні групи розкритикували Угорщину за те, що вона припинила допомогу, що фінансується державою, для українських біженців, які прибувають з регіонів, не зачеплених безпосередньо бойовими діями на лінії фронту з Росією. Група угорців із Закарпаття тимчасово залишилася без даху над головою після переїзду, хоча Гуляш сказав, що групи допомоги допомогли їм надати житло.

За словами представника ЄС, виконавчий орган ЄС вивчає указ, але заявив, що ЄС є єдиним у питанні надання захисту, включаючи розміщення тим, хто тікає від конфлікту.

Водночас Угорщина спростила в'їзд громадян Росії та Білорусі. Тепер вони не повинні проходити спеціальну перевірку під час в'їзду до країни. Міністр закордонних справ Литви заявив, що такий крок може загрожувати безпеці всього Євросоюзу.