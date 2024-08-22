Південна Корея надасть Україні кредит на закупівлю 20 поїздів Hyundai

Рада ратифікувала угоду, яка надасть кредитні кошти для розширення рухомого складу "Укрзалізниці", повідомляє Економічна правда.

Верховна Рада у середу, 21 серпня, ратифікувала рамкову угоду між урядом України та Кореї щодо кредитів на суму 2,1 млрд доларів для відновлення й розвитку економіки. З цих грошей планують профінансувати програму з розширення рухомого складу "Укрзалізниці".

Програма закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+ від виробника Hyundai вже отримала схвальну оцінку від експертів, залучених корейським Фондом економічного розвитку та співпраці.

"Це додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу у денному швидкісному русі" , – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Надалі Кабмін має узгодити деталі проєкту й угоди, після чого її підпишуть.

За попередніми домовленостями, загальна вартість програми складатиме близько 450 млн дол, включно із сервісним обслуговуванням поїздів протягом пʼяти років. Поставлення поїздів планується протягом 18-24 місяців після підписання угоди.

Корейський Фонд економічного розвитку та співпраці надасть для України пільгові умови кредитування. Зокрема, загальний термін складатиме до 40 років, а виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років.