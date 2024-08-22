Вбивство Фаріон: поліція виявила пістолет під час обшуків

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет "Форт" та набої, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Галицького районного суду Львова.

Слідчі поліції подали клопотання про накладання арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 14 серпня. Адреса та власник житла в матеріалах не вказується.

Під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет "Форт" 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.

Галицький районний суд Львова арештував вказане майно 19 серпня.

Львівський суд зобов'язав правоохоронців повернути вилучені 1900 доларів, 100 євро та банківські картки.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала тяжкі поранення у голову і була госпіталізована. Жінка перенесла операцію, але померла у лікарні.

Правоохоронці після проведення спеціальної операції затримали нападника 26 липня. 18-річного В'ячеслава Зінченка затримали у Дніпрі. Пізніше його оголосили підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Суд відхилив апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу.