Єнс Столтенберг призначив нового заступника генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив собі нового заступника з оборонних інвестицій Альянсу. Ним стала начальниця відділу ресурсної політики Міністерства оборони Фінляндії Тар'я Яаккола.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Вона приступить до своїх обов'язків 2 вересня 2024 року.

Управління оборонних інвестицій відповідає за розвиток матеріальних можливостей НАТО і його союзників, включно з протиповітряною і протиракетною обороною.

У цій ролі Яаккола також очолюватиме Конференцію директорів національних озброєнь НАТО (CNAD).

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен назвав призначення Яакколи важливою подією для країни та Альянсу. Яаккола стала першим представником Фінляндії на такій високій посаді в НАТО.

Загалом у НАТО вісім заступників генерального секретаря, які підпорядковуються Генеральному секретарю. Яаккола - перший фінський заступник генерального секретаря.

Тар'я Яаккола (1964 р. н.) очолює відділ ресурсної політики Міністерства оборони з 2022 р. Раніше вона обіймала такі посади, як керівник відділу оборонних матеріалів, урядовий радник Міністерства оборони, заступник начальника відділу й начальник відділу Європейського оборонного агентства (ЕОА) у Брюсселі. Яаккола має ступінь бакалавра права та заступника баристера.