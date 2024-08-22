В уряді Угорщини "хочуть припинення вогню" у Курській області

Очільник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш закликав до припинення вогню, коментуючи операцію Збройних сил України в Курській області Росії.﻿﻿ З посиланням на портал Telex, повідомляє Європейська правда.

На прохання прокоментувати операцію ЗСУ на Курщині Гуяш сказав, що угорський уряд "залишається прихильником миру".

"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру" , – сказав він.

Представник уряду Угорщини також закликав Україну та Росію не забувати, що вони також несуть відповідальність за енергетичну безпеку Європи. Він мав на увазі транспортування російських нафти й газу через українську територію.

Угорський уряд послідовно виступає за "перемир’я" та "припинення вогню" й проти надання Україні військової допомоги – як на національному рівні, так і на рівні Євросоюзу.

На початку липня прем’єр Угорщини Віктор Орбан навіть поїхав у самопроголошену "мирну місію" в Україну, Росію та Китай, наразившись на критику в ЄС.