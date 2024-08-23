Гарріс на з'їзді демократів пообіцяла бути президенткою для всіх

В останній день Національного з'їзду Демократичної партії США в Чикаго віцепрезидентка Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію як кандидат на посаду президента, повідомляє Європейська правда.

Гарріс також виступила з промовою на з’їзді, в якій пообіцяла бути президентом для всіх.

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови…я приймаю ваше висунення на посаду президента Сполучених Штатів" , – сказала вона.

Гарріс також звернулася до республіканців із прямим закликом голосувати за неї.

"Я знаю, що сьогодні ввечері нас дивляться люди з різними політичними поглядами. І я хочу, щоб ви знали: я обіцяю бути президентом для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені в тому, що я поставлю країну вище за партію і себе" , – підкреслила вона.

Гарріс також попередила, що у разі перемоги її суперник Дональд Трамп поверне країну на шлях небезпечної політики.