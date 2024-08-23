Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України

Президент України Володимир Зеленський вранці 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в Києві й наголосив, що Україна захистить свою незалежність і відбудує країну, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відео церемонії підняття Державного прапора України в Києві, Зеленський у Facebook.

"У цій війні ми відвойовуємо право на справедливість, на своє, свою свободу, свою гідність, свою безпеку, свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни в себе.

А також історичний шлях України та дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське йде в гору, Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом, у єдності заради синьо-жовтого прапора, заради України".

Президент наголосив, що Україна захистить незалежність і відбудує країну:

"Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. Маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни. Щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна - над гордою землею та посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює та працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!".

Також Зеленський опублікував ролик, присвячений Державному прапору України.