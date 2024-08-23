Гарріс запевнила, що буде твердо підтримувати Україну

Кандидатка на посаду президента у своїй промові на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго заявила, що в разі її перемоги на виборах твердо підтримуватиме Україну, повідомляє Укрінформ.

За її словами, за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським, "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення".

"Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО" , – наголосила Гарріс, викликавши овації серед делегатів.

Вона сказала, що кандидат від республіканців Дональд Трамп, "з іншого боку, пригрозив відмовитися від НАТО".

"Він заохочував Путіна вдертися в союзні нам країни. Сказав, що Росія може, цитую, робити все, що їй заманеться" , – сказала Гарріс.

Нагадаємо, Демократична партія США 19 – 22 серпня проводить національний з’їзд у Чикаго для урочистого висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидатом на посаду президента.