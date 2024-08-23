Ситуація біля Вовчанська: ворог намагається пробитися до річки Вовча
На Харківському напрямку основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська, ворог намагається пробитися до річки Вовча, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі "Супільне.Новини".
"Ситуація на напрямку залишається напруженою. Основним напрямком зусиль противника залишається місто Вовчанськ, там наразі тривають міські бої.
Вчора (22 серпня -ред.) відбулося два боєзіткнення в тому районі. Сьогодні також тривають ще два боєзіткнення. Противник намагається вести штурмові дії в районі кварталу багатоповерхової забудови, намагається розширити зону контролю. Основними зусиллями і основою задачею є зараз пробитися до берега річки Вовча, і саме на цьому він сконцентрував свої основні зусилля.
Втім, йому це не вдається, всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону".
За словами Саранцева, противник також намагається подекуди здійснювати активні штурмові дії в прилеглих до Вовчанська населених пунктах Стариця і Тихе.