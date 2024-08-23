FT: AstraZeneca погрожує уряду Британії перенести виробництво вакцин до США

AstraZeneca попередила, що може перенести свій завод з виробництва вакцин в Мерсісайді до Філадельфії на тлі глухого кута в переговорах з урядом.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Через плани уряду щодо скорочення державної допомоги, обіцяної AstraZeneca, компанія погрожує перенести виробництво з Британії до США.

Канцлер Рейчел Рівз хоче зменшити суму державної підтримки, що надається центру вакцин британської фармацевтичної компанії, скоротивши обіцянку, зроблену останньою адміністрацією, з приблизно 90 млн фунтів стерлінгів до 40 млн фунтів стерлінгів.

Високопоставлені представники AstraZeneca повідомили урядовцям Великої Британії, що вони розглядають можливість перенесення запланованого виробництва вакцини до Філадельфії в США, де пропонується щедра фінансова підтримка для промислових проєктів.

Зазначається, що AstraZeneca також припускає, що виробництво може відбуватися в Індії, де компанія виробляла вакцини в минулому.



