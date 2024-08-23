Моді: Індія готова зробити внесок для досягнення миру в Україні

Індія наполягає на дипломатичне врегулювання війни РФ проти України. Нью-Делі готовий зробити активний внесок для досягнення миру в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом Володимир Зеленським, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні історичний день в українсько-індійських відносинах. Сьогодні вперше прем'єр-міністр Індії відвідує Україну. Це само по собі є дуже історичною подією. Завтра ваш національний день. Це дуже важливий день. Від себе особисто і від імені 1,4 млрд людей Індії я висловлюю вам найкращі побажання і сподіваюся на мир і процвітання України" , - сказав він.

За словами Моді, щодо війни Індія виконувала подвійну роль. Перша - гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".

"З повним переконанням ми трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не брали на себе таку роль. Ми ніколи не були нейтральними. І з першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир" , - заявив Моді.

Прем'єр додав, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись йому в очі перед пресою, що це не ера війни. І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з президентом Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб вирішити проблеми - це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи" , - наголосив він.

Моді заявив Зеленському, що "Індія готова зробити свій проактивний внесок, і я особисто, як друг, якщо є якась роль, яку я можу зіграти, я дуже хотів би зіграти цю роль для досягнення миру".

"Пане президенте, я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Тому я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру, і Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети" , - додав прем'єр Індії.

Моді приїхав в Україну

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва напередодні Дня Незалежності України. Це перший раз в історії глава індійського уряду відвідав Україну.

Моді у Києві вшанував пам'ять українських дітей, загиблих внаслідок російської агресії. Також зустрівся з президентом України Володимир Зеленським.

Зеленський повідомив, що Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами - у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.