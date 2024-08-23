Головний дипломат ЄС прокоментував можливе скорочення Німеччиною допомоги Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Німеччини зменшити фінансування допомоги України в наступні роки. Про це він сказав у п’ятницю, 23 серпня, на конференції в місті Сантандер на півночі Іспанії, цитує агентство AFP, повідомляє Європейська правда.

За словами Борреля, повідомлення про те, що Німеччина зменшить військову підтримку Україні в наступні роки, – "це погані новини".

"Досі, не здіймаючи багато шуму, Німеччина надавала Україні найсильнішу підтримку. Тож можна сказати, що ми повинні робити щось інше. Але поки що те, що ми робимо, робиться переважно Німеччиною" , – додав він.

Німеччина – другий за обсягом донор допомоги Україні після Сполучених Штатів – у бюджеті на 2025 рік заклала лише близько 4 мільярдів євро на підтримку Києва порівняно з приблизно 8 мільярдами євро цьогоріч.

Минулими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.