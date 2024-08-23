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Кабмін затвердив продовження "транспортного безвізу" з ЄС

Кабмін затвердив продовження "транспортного безвізу" з ЄС
Фото: Рixabay

Угода про "транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом продовжить діяти. Кабмін затвердив відповідний документ. З посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом продовжувала діяти", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що "транспортний безвіз" - це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари до Європи без спецдозволу.

Це дозволяє заощадити гроші та час, а також збільшує експорт українських товарів на європейські ринки.

"Ми домовилися з ЄС, що угода буде продовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, щоб зробити її безстроковою", - додав прем'єр.

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