Кабмін затвердив продовження "транспортного безвізу" з ЄС

Угода про "транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом продовжить діяти. Кабмін затвердив відповідний документ. З посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом продовжувала діяти" , - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що "транспортний безвіз" - це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари до Європи без спецдозволу.

Це дозволяє заощадити гроші та час, а також збільшує експорт українських товарів на європейські ринки.