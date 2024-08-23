Генштаб: На фронті "нагарячіше" на Покровському напрямку

Станом на 16.00 на фронті ворог майже 80 разів атакував позиції захисників сил оборони, найбільше – на Покровському напрямку, де відбулося 20 спроб атакувати бійців ЗСУ, 9 боєзіткнень з ворогом там ще тривають.﻿﻿ З посиланням на Генштаб, повідомляє Українська правда.

"На даний час ворог 79 разів атакував позиції сил оборони України. Найбільш активно діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів більше третини від усіх атак. Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також відомо про те, що за сьогодні (23 серпня - ред.) ворожа авіація завдала 14 ударів, із застосуванням 20 КАБів, по території Курської області Росії" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку окупанти 4 рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На даний час три бойових зіткнення триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення досі триває. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши уже на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка 10 КАБів.

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах н.п. Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку захисники відбили уже 8 ворожих атак. Поблизу Тернів триває бій.

Продовжуються бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили 4 штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки 2 боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 5. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже відбито, ще дві - триває. Авіація агресора завдала ударів по н.п. Дружба некерованими авіаракетами.

Найгарячіша ділянка фронту - Покровський напрямок. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 11 атак противника, 9 боєзіткнень ще тривають.

Не проста ситуація і на Курахівському напрямку, де загарбниики 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої тривають в 5 локаціях.

На Времівському напрямку загарбники 7 разів йшли в наступ на позиції українських військ. Поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки вже відбито три ворожих атаки, бої тривають поблизу Водяного.

На інших напрямках на даний час ворог активних дій не веде, проте, задіює бомбардувальну та штурмову авіацію, обстрілює позиції українських військ та населені пункти з артилерійського озброєння та РСЗВ.