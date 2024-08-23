Кеннеді-молодший призупинив свою кампанію у президентських виборах на користь Трампа

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що призупиняє свою кампанію і буде підтримувати Дональда Трампа. З посиланням на The Washington Post, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Кеннеді заявив, що більше не вірить, що у нього є реалістичний шлях до перемоги, і що він звернувся до влади 10 головних штатів, що вагаються, з проханням вилучити його ім'я з бюлетенів.

"Приблизно в 10 штатах, де відбудуться вибори, я збираюся зняти своє ім'я, і я вже розпочав цей процес. І закликаю виборців не голосувати за мене" , - сказав він.

Кеннеді також додав, що залишить своє імʼя у виборчих бюлетенях деяких штатів, що не вплинуть на результат виборів у листопаді.

Нагадаємо, днями стало відомо, що незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший може відмовитися від участі у виборах та підтримати республіканця Дональда Трампа.

Незалежна президентська кампанія Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого стикається з важким фінансовим становищем. Наразі він є третім кандидатом на пост президента США та має найвищий рейтинг на даній позиції, ніж будь-який його попередник з 1992 року.