Глава Пентагону та Умєров провели третю телефонну розмову за 10 днів

Міністр оборони України Рустем Умєров і глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонні переговори. Це третя розмова міністрів за останні 10 днів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Умєров в X (Twitter) та сайт Пентагону.

Умєров ввечері 23 серпня заявив, що провів щотижневу розмову з Остіном, у якій розповідав про поточну ситуацію на полі бою, нагальні потреби України та плани на найближче майбутнє.

"Однією з ключових тем була підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у вересні. Висловив подяку США за постійну і потужну підтримку України" , - зазначив він.

У Пентагоні теж повідомили про розмову Остіна та Умєрова, які обговорили "поточні операції України і першочергові потреби".

Також Остін привітав українців з підготовкою до святкування Дня незалежності і підтвердив незмінну підтримку США в наданні допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, Остін та Умєров також проводили телефонні розмови 19 та 14 серпня.

Варто додати, раніше стало відомо, що 24 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" пройде 6 вересня.

Допомога від США

Вчора президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 125 млн доларів. Байден напередодні Дня незалежності провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

У Пентагоні розкрили зміст пакета. До нього увійшли боєприпаси, ракети, протитанкові системи Javelin та обладнання для боротьби з дронами.