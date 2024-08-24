Зеленський підписав закон про заборону РПЦ в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляє сайт Ради.

Як вказано на сайті Ради, Зеленський отримав закон для підпису 23 серпня 2024 року, напередодні Дня незалежності України.

Це означає, що після того, як закон набере чинності в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, буде 9 місяців на розрив зв'язків.

Що передувало

У вівторок, 20 серпня, Рада підтримала законопроект, яким пропонувалося заборонити в Україні РПЦ та пов'язані з нею організації.

За словами голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микити Потураєва, даний закон потрібен для ефективної боротьби з російською пропагандою. Адже Росія поширює її і через церкву.

А ось голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент розповів, що закон не відповідає Конституції і документ нібито відкриває перспективи дискримінації віруючих.

Також президент Володимир Зеленський обговорював цей закон з вселенським патріархом Варфоломієм.