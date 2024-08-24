У МАГАТЕ відреагували на пошкодження лінії живлення окупованої ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявив, що знеструмлення лінії електропередач Запорізької АЕС 22 серпня відбулось після воєнної активності у регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ повідомила представників ЗАЕС, що 22 серпня приблизно о 16:00 через коротке замикання було відключено резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1". На ЗАЕС підтвердили, що український диспетчер перевів лінію на технічне обслуговування і її відновили 23 серпня о 15:30.

Представники окупованої ЗАЕС повідомили спостерігачам, що причини короткого замикання чи ймовірного пошкодження лінії нині невідомі. Проте МАГАТЕ зазначає, що знеструмлення лінії відбулось після повідомлень про воєнну активність у регіоні.

"Це надто часте явище, коли найбільша атомна електростанція в Європі знову змушена покладатися лише на одне зовнішнє джерело електроенергії для підтримки своїх основних функцій ядерної безпеки та безпеки, підкреслює вразливість цього великого об’єкта" , - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Команда МАГАТЕ також повідомила про звуки вибухів поблизу ЗАЕС за останню добу.

ЗАЕС на межі блекауту

Вчора, 23 серпня "Енергоатом" повідомив, що 22 серпня окупована Запорізька АЕС була на межі блекауту. Через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

ЗАЕС була з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією. У випадку її пошкодження могла виникнути аварійна ситуація.

Вчора "Укренерго" відновило лінію живлення Запорізької АЕС.