Глава Міненерго розповів, чи встигає Україна підготуватися до зими

У Міністерстві енергетики є плани щодо відновлення та побудови додаткової генерації, тому Україна встигне підготуватися до зими, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо" , - сказав Галущенко.

Він зазначив, що, російські обстріли продовжуватимуться, тому спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які Україна отримує від партнерів.

За словами міністра, наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи.

Окрім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

"Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось" , - наголосив Галущенко.

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зараз питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці - зараз у центрі уваги. Загальна ситуація в енергетиці зараз покращала.