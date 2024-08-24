Президент Польщі у День незалежності України виступив з промовою у Києві

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові на День незалежності України у Києві висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу і "війна незабаром завершиться перемогою", а також підкреслив, що вважає те, що об’єднує Україну та Польщу, cильнішим за суперечності, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у промові на Софіївській площі 24 серпня поруч з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Дуда зазначив що День незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи, тому що "без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону".

Він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.

"Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями", – нагадав Дуда.

На його думку, приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим.

"Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ", – сказав Анджей Дуда.

Він нагадав, що з попелу Другої світової війни врешті постала Європа такою, як вона є сьогодні.

Дуда у промові згадав спільне минуле України, Литви та Польщі у складі Речі Посполитої.

"Території наших країн були плодючим грунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які ставали точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону… Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет, а не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії – я в цьому глибоко переконаний", – зазначив польський президент.

Дуда також нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України у 1991 році.

Президент Польщі зазначив, що неможливо забути і про болючі сторінки у спільному історичному минулому.

"Ми їх не тривіалізуємо, не стираємо і не забуваємо. Ми хочемо будувати майбутнє, засноване на правді та щирому примиренні. Братні народи зобов’язані це одне одному, бо те, що нас об’єднує – сильніше за те, що нас роз’єднує. Я вважаю, що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення, і тому ми маємо зміцнювати їх усіма силами", – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі прибув до Києва вранці 24 серпня. Перед урочистостями на Софіївській площі він вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря.

У середині серпня Анджей Дуда на цвинтарі у Варшаві вшанував воїнів УНР, які воювали проти більшовиків.