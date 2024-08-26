На Полтавщині зафіксоване влучання у промисловий об'єкт, є постраждалі – ОВА

У Полтавській області внаслідок сьогоднішньої ворожої повітряної атаки, 26 серпня, зафіксоване влучання у промисловий обʼєкт. Через удар противника у регіоні є постраждалі.﻿ Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей" , - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим очільник ОВА не уточнив, про ураження якого об'єкту йдеться, та в якому районі.

Чиновник закликав жителів області на тлі масштабної повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

Комбінована повітряна атака

Зазначимо, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена ще близько першої години ночі 26 серпня, і вона триває досі. Загалом же спочатку сирени залунали в регіоні через запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів".

Нагадаємо, вже під ранок повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Вона пов'язана із пусками крилатих ракет з російських Ту-95МС та носіїв "Калібрів" у Чорному морі.

Крім того, за даними моніторингових груп, загарбники запускали балістичні ракети з окупованого Криму.

Як поінформували у командуванні Повітряних сил, ворог підняв також 6 бортів бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка".

Також раніше повідомлялося, що у Київській області вночі збивали "Шахеди". У КМВА розповіли, що силами та засобами ППО були знищені до 10 дронів-камікадзе противника на підльоті до столиці.