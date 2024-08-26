Зеленський проведе прес-конференцію з питань війни та шляху до миру

У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, де обговорюватимуть питання війни та подальші кроки України на шляху до справедливого миру. Захід завершиться прес-конференцією президента України Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Офісі президента зазначили, що представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням. Від кожного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

При цьому наразі не повідомляється о котрій годині відбудеться прес-конференція президента.

Мирні плани для України

Україна запропонувала власний дипломатичний шлях досягнення миру, представивши формулу миру, що ґрунтується на міжнародному праві та принципах Статуту ООН.

У червні 2024 року у Швейцарії Україна провела перший мирний саміт і наразі готує другий.

Деякі країни, такі як Китай і Бразилія, запропонували свої так звані мирні плани для України, але Україна їх відкидає.

Днями Зеленський заявив, що альтернативі мирні плани для України - це політичні заяви, які не містять ніякої конкретики та плану дій.