Банки у липні ввезли в Україну понад 1 млрд доларів готівкою – НБУ

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2024 року, становив 1,313 млрд доларів. Це на 1,4% менше, ніж у червні (1,331 млрд доларів).﻿ Про це свідчать дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Обсяг у липні був високим, хоча й значно меншим, ніж у січні (1,864 млрд доларів).

При цьому банки ввезли за липні 961 млн готівкових доларів, що на 2,5% більше, ніж у червні (938 млн доларів). Обсяг готівкових євро впав до 349 млн доларів в еквіваленті (389 млн у червні).

За даними НБУ, за липень з України вивезли валюти на 126 млн доларів.

Попит на валюту

Іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців. Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів.

За даними НБУ, за січень-червень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено у 7,9 млрд доларів.

Українці в липні купили у банках рекордний за 12 років обсяг валюти - 1,117 млрд доларів. З початку року українці купили у банках 6,356 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку у червні коливався в діапазоні від 41 до 42 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 50 копійок до 41,30 грн/долар.