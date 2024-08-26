У російському Омську стався потужний вибух на нафтопереробному заводі

На нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську стався потужний вибух. Завод знаходиться за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Telegram-каналу 112, попередньо, стався сильний вибух та загоряння на установці АВТ-11. Очевидці кажуть, що вибух було чути у кількох районах міста.

"Площа займання становить 1000 квадратних метрів. На місці працює 15 розрахунків пожежної охорони. Евакуація підприємства не проводилася" , - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі на Омському НПЗ постраждали двоє людей, їм надали допомогу на місці, повідомили у прес-службі підприємства.

Омський нафтопереробний завод - одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване в місті Омську і належить компанії "Газпром нафта". На заводі працює 3600 людей.

Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.