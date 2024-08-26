На Київщині під час удару РФ пошкоджено два енергооб'єкти – ОВА

Під час масованої атаки росіян вранці 26 серпня у Київській області пошкоджено два енергооб'єкти. Вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"На Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти" , - написав він, але не повідомив, які саме об’єкти. ﻿

За його даними, 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

"Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна" , - розповів Кравченко.

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.

"Повітряна тривога у області триває вже 10 годин - залишайтеся у безпечних місцях" , - додав він.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, сьогодні постраждали 15 областей. За його словами, метою російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російська атака по Україні в 26 серпня однією з найбільших. Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".