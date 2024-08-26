Польща повідомила про порушення її повітряного простору під час ранкового удару РФ

У польській армії заявили про порушення повітряного простору країни під час ракетно-дронової атаки Росії проти України вранці 26 серпня, повідомляє Європейська правда.

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що під час ранкової повітряної атаки Росії по українських містах "повітряний об’єкт" залетів на територію Польщі в районі українського Червонограда, і що це не ракета. Оголошення про це зробили близько 13:00 за польським часом.

Генерал Мацей Кліщ заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник, пошуки якого на польській території ще тривають.

Він припустив, що безпілотник міг впасти в районі містечка Тишовце – з польського боку від Червонограда і Соколя. Містечко розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною.

Нагадаємо, Польща знову піднімала військову авіацію під час масованої ракетної атаки РФ вранці 26 серпня. Це є стандартною процедурою після того, як під час нічної атаки 24 березня одна з російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі в районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі пізніше сказав, що польські військові збили би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.