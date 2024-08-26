У Польщі уряд планує скоротити тривалість робочого дня

Польський уряд підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу. Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє Європейська правда.

Скорочення робочого часу пропонується здійснити або шляхом запровадження чотириденного тижня, або семигодинного робочого дня.

З огляду на те, що наразі розглядаються обидва варіанти, найімовірнішим видається, що компанії будуть самі вирішувати, чи зробити п'ятниці або понеділки вільними.

"Буде визначено, що краще – скоротити середній робочий тиждень із 40 до 35 годин або запровадити чотириденний робочий тиждень" , – заявляла раніше міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Агнєшка Дзім'янович-Бонк.

Згідно з дослідженнями, короткий робочий тиждень має в Польщі більше прихильників, ніж семигодинний робочий день, причому 70 % роботодавців віддають перевагу чотириденному робочому тижню.

Очікується, що робота над поправками до Трудового кодексу набере обертів восени і може бути завершена навесні наступного року, оскільки скорочення робочого часу може допомогти керівній коаліції в президентській виборчій кампанії 2025 року.

Водночас це питання викликало суперечки у польському уряді.

Зокрема, міністерка Дзім'янович-Бонк підтримує скорочення тривалості робочого часу, тоді як міністерка державних фондів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч скептично налаштована щодо цієї ідеї.