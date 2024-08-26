Китай та Саудівська Аравія припинили постачання ізоціанатів в Росію

Компанії з Китаю та Саудівської Аравії припинили постачати до Росії ізоціанати, країна на 100% залежить від імпортних постачань.﻿ Про це пише Rzeczpospolita, повідомляє Економічна правда.

Китайський хімічний гігант Wanhua Chemical Group та компанія з Саудівської Аравії Sadara Chemical припинили постачання до Росії ізоціанатів (MDI), хімічного продукту, який широко використовується в автомобільній промисловості, будівництві, виробництві побутової техніки та інших галузях.

Росія на 100% залежить від імпортних постачань MDI. Заборона на постачання ізоціанатів до РФ увійшла до 14-го пакету санкцій Євросоюзу, після чого компанії з ЄС, США та Японії припинили експорт цього хімічного продукту.

Особливістю MDI є дуже короткий термін його зберігання, що унеможливлює більш тривалі в часі постачання через посередників з третіх країн, які допомагають РФ обходити санкції. У Росії залишилося запасів ізоціанатів максимум на два місяці.

Запуск власного виробництва MDI був включений у програму промислового розвитку РФ ще у 2014 році, але за 10 років не було збудовано жодного повноцінного заводу. Російським компаніям було зручніше, швидше та дешевше купувати перевірені та якісні MDI за кордоном.

Після відмови Китаю та Саудівської Аравії експортувати MDI до РФ, 20 найбільших представників російського автопрому, будівельних компаній та виробників побутової техніки написали спільний лист до уряду з проханням вжити термінових заходів.

"Це рішення стало шоком для галузі, оскільки, враховуючи обмеженість ресурсів учасників ринку та обмежений термін придатності MDI, збереження такого стану справ протягом наступних кількох місяців буде пов'язане з ризиком зупинення виробництва та банкрутства підприємств" , – цитує видання витяг з листа керівників російських компаній.

У листі представники промислових підприємств просять Кремль терміново розв'язати проблему "на всіх рівнях взаємодії" з Китаєм, а також допомогти досягти угоди із Саудівською Аравією.